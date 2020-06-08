2020-06-08T09:24:14+03:00
Происшествия

В Злынковском районе перевернулась полицейская машина

По словам очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с выбежавшей на дорогу косулей
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Подслушано Брянск".Фото: "Подслушано Брянск".
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В Злынковском районе полицейская машина выехала на обочину и перевернулась. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в социальных сетях в воскресенье, 7 июня. По словам очевидцев, ДТП случилось на 217-м километре трассы Брянск-Новозыбков.

На дорогу выбежала косуля. Водитель пытался уйти от столкновения, но зацепил обочину.

Судя по всему, в ДТП никто не пострадал. Так как в официальную сводку УГИБДД по Брянской области эта авария не попала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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