В Злынковском районе перевернулась полицейская машина
По словам очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с выбежавшей на дорогу косулей
Фото: "Подслушано Брянск".
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В Злынковском районе полицейская машина выехала на обочину и перевернулась. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в социальных сетях в воскресенье, 7 июня. По словам очевидцев, ДТП случилось на 217-м километре трассы Брянск-Новозыбков.
На дорогу выбежала косуля. Водитель пытался уйти от столкновения, но зацепил обочину.
Судя по всему, в ДТП никто не пострадал. Так как в официальную сводку УГИБДД по Брянской области эта авария не попала.
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ИСТОЧНИК KP.RU