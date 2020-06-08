Жители Брянска вышли на массовые прогулки на самоизоляции

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:13:37+03:00

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Жители Брянска вышли на прогулки в теплые выходные 6 и 7 июня. Ограничения, связанные с самоизоляцией, многие не соблюдают.

Массовые прогулки сфотографировали на Кургане Бессмертия. Подростки искупались в чаше фонтана. Дети катались на самокатах и велосипедах. Почти все горожане были без масок. Не соблюдали они и социальную дистанцию.

В родительскую субботу жители Брянска отправились на кладбища. Они были открыты, хоть ограничения официально все еще действуют.

Некоторые горожане отправились к водоемам. Во дворах жилых домов гуляют дети.

Режим повышенной готовности пока никто не отменял. По прогнозам санитарного врача, в ближайшее время в регионе снимут первые ограничения. Пока постановление областного правительства о режиме повышенной готовности, который устанавливает самоизоляцию и масочный режим, не имеет срока действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU