В Клинцах ливень затопил центральные улицы

7 Июнь 2020 2020-06-07T21:22:30+03:00

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В Клинцах центральные улицы после дождя ушли под воду. Затопленными оказались проспект Ленина, улицы Союзная и Ворошилова. Фотографиями и видео потопа поделились местные жители с изданием "Клинцы.инфо".

На кадрах видно, что колеса машин даже не видно из-за воды. Автомобили с трудом преодолевают потоки.

Пройти пешком по этим улицам невозможно.

Напомним, в Брянской области 7 июня прогнозировали местами грозу и сильный ветер.

К слову, грозовые тучи ходили и над Брянском. Однако дождь так и не пошел.

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ИСТОЧНИК KP.RU