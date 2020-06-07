2020-06-07T21:22:30+03:00
Общество

В Клинцах ливень затопил центральные улицы

Ролик в соцсетях опубликовали местные жители
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, Елена ШеряйФото: vk.com, Елена Шеряй
Изменить размер текста:

В Клинцах центральные улицы после дождя ушли под воду. Затопленными оказались проспект Ленина, улицы Союзная и Ворошилова. Фотографиями и видео потопа поделились местные жители с изданием "Клинцы.инфо".

На кадрах видно, что колеса машин даже не видно из-за воды. Автомобили с трудом преодолевают потоки.

Пройти пешком по этим улицам невозможно.

Напомним, в Брянской области 7 июня прогнозировали местами грозу и сильный ветер.

К слову, грозовые тучи ходили и над Брянском. Однако дождь так и не пошел.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Клинцах ливень затопил центральные улицы
В Брянской области ищут пропавшую 83-летнюю Марию Веникову
В День России в брянских дворах пройдут мини-концерты
В Брянске сквер возле цирка зарос травой
В Дятькове во время столкновения машины и мопеда пострадал 13-летний школьник
Брянская область оказалась на 24-м месте по суточному приросту больных коронавирусом
В Брянске коронавирус выявили еще у 45 человек
Стал известен новый брянский коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коронавирусом заболели еще 95 человек
В Брянской области ищут двух арбитражных судей
Жители Клинцов опасаются разрушения исторического здания техникума
На брянскую чиновницу завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки
В Брянске разгорается спор из-за зарплат санитаркам в горбольнице №1
Главный следователь страны Александр Бастрыкин выразил соболезнования семье брянского волонтера
Брянская область вошла в пятерку лидеров по работе кардиологов
Еще 98 человек в Брянской области выздоровели
В Брянской области выявили 95 новых случаев коронавируса
Прокуратура разъяснила детали приговора брянскому блогеру
В Брянске скончался боровшийся с раком 21-летний волонтер
В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориальный комплекс
Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с станционными фруктами и овощами
В Выгоничском районе выпал град
На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей
ВТБ Лизинг в мае передал клиентам более 1,6 тысяч автомобилей
В Брянске на улице Советской высадят липы
В Брянске убрали свалку мусора возле дач
В Брянске отремонтировали половину улицы Фокина
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»