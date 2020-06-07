В Клинцах ливень затопил центральные улицы
В Клинцах центральные улицы после дождя ушли под воду. Затопленными оказались проспект Ленина, улицы Союзная и Ворошилова. Фотографиями и видео потопа поделились местные жители с изданием "Клинцы.инфо".
На кадрах видно, что колеса машин даже не видно из-за воды. Автомобили с трудом преодолевают потоки.
Пройти пешком по этим улицам невозможно.
Напомним, в Брянской области 7 июня прогнозировали местами грозу и сильный ветер.
К слову, грозовые тучи ходили и над Брянском. Однако дождь так и не пошел.
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ИСТОЧНИК KP.RU