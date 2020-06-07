В Брянской области ищут пропавшую 83-летнюю Марию Веникову
В Брянской области ищут пропавшую Марию Веникову. 83-летняя женщина ушла из дома 5 июня в селе Супонево. С тех пор о ней ничего не известно близким.
Приметы Марии Егоровны: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, темно- седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина очень плохо слышит.
Была одета в темно-синюю куртку, леопардовое платье, синий платок.
Волонтеры из поискового отряда "Лиза Алерт" предупреждают - пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто видел Марию Егоровну, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU