В День России в брянских дворах пройдут мини-концерты
12 июня, в День России, в брянских дворах пройдут мини-концерты. Об этом рассказали в областном методическом центре. Творческие коллективы региона выступят во дворах, где проживают их знаменитые земляки – герои войны и труда, жители, имеющие почетные звания.
Артисты исполнят песни о России, родной земле, людях, сделавших нашу Россию Великой. В этот же день – 12 июня в 12 часов 12 минут – все вместе, участники и зрители акции, споют гимн.
Праздничные программы увидят из окон и балконов своих домов и другие брянцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU