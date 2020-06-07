2020-06-07T15:17:52+03:00
Общество

В День России в брянских дворах пройдут мини-концерты

Поздравить известных земляков будут творческие коллективы региона
Мария Дедкова
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К сожалению, отпраздновать День России как в прошлом году не получится из-за коронавируса.К сожалению, отпраздновать День России как в прошлом году не получится из-за коронавируса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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12 июня, в День России, в брянских дворах пройдут мини-концерты. Об этом рассказали в областном методическом центре. Творческие коллективы региона выступят во дворах, где проживают их знаменитые земляки – герои войны и труда, жители, имеющие почетные звания.

Артисты исполнят песни о России, родной земле, людях, сделавших нашу Россию Великой. В этот же день – 12 июня в 12 часов 12 минут – все вместе, участники и зрители акции, споют гимн.

Праздничные программы увидят из окон и балконов своих домов и другие брянцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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