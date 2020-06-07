В Брянске сквер возле цирка зарос травой

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:16:10+03:00

По словам горожан, коммунальщики их игнорируют

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Жители Советского района Брянска пожаловались на зарастающий сквер. По словам горожан, у домов возле цирка трава выросла по пояс.

Фотографии неблагоустроенной территории местные жители выложили в соцсетях.

- В центре города в сквере трава с человеческий рост, - подписала снимок автор.

По словам женщины, они обращались в администрацию. Однако там их просьбу убрать заросли проигнорировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU