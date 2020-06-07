В Брянске сквер возле цирка зарос травой
По словам горожан, коммунальщики их игнорируют
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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Жители Советского района Брянска пожаловались на зарастающий сквер. По словам горожан, у домов возле цирка трава выросла по пояс.
Фотографии неблагоустроенной территории местные жители выложили в соцсетях.
- В центре города в сквере трава с человеческий рост, - подписала снимок автор.
По словам женщины, они обращались в администрацию. Однако там их просьбу убрать заросли проигнорировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU