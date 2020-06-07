2020-06-07T14:07:43+03:00
Происшествия

В Дятькове во время столкновения машины и мопеда пострадал 13-летний школьник

Ребенка госпитализировали
Мария Дедкова
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Подростка с диагнозом "закрытый многооскольчатый перелом правой бедренной кости" госпитализировали.Подростка с диагнозом "закрытый многооскольчатый перелом правой бедренной кости" госпитализировали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ДТП в Дятькове пострадал ребенок. Все случилось около 20.20 6 июня на проспекте Доброславина. Здесь столкнулись машина и мопед, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем "Рено Сандеро" при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество мопеду "Альфа". 16-летний парень ехал по главной дороге в сторону улицы Ленина.

В ДТП пострадал 13-летний пассажир мопеда. Подростка с диагнозом "закрытый многооскольчатый перелом правой бедренной кости" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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