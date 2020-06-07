Брянская область оказалась на 24-м месте по суточному приросту больных коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:08:06+03:00

С начала эпидемии у нас в регионе зарегистрировали 4364 случая COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Брянская область оказалась на 24-м месте по числу новых заболевших коронавирусом. За день у нас выявили 95 заражений. А с начала эпидемии у нас в регионе зарегистрировали 4364 случая COVID-19. К счастью, вылечились 2917 человек. Умер - 31.

По данным федерального оперативного штаба, первое место по приросту занимает Москва, второе - Московская область, третье – Санкт-Петербург. Смоленская и Орловская области находятся впереди - здесь 112 и 110 заболевших соответственно.

Напомним, в Брянской области продолжается режим самоизоляции. Все действующие ограничения сохраняются. Однако многие брянцы вопреки запретам уже вышли на улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU