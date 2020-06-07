В Брянске коронавирус выявили еще у 45 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:00:28+03:00

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В Брянске 7 июня подтвердили еще 45 случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших достигло 1882 человек.

Наибольший прирост заболевших также фиксируют в Брянском, Дятьковском и Унечском районах.

Тем временем, число выздоровевших превысило число заболевших по области. Диагноз COVID-19 сняли у 99 пациентов. Всего с начала эпидемии вылечились уже 2917 брянцев. Это больше 60% от всех случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU