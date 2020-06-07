Стал известен новый брянский коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области зафиксировали рост коэффициента распространения коронавируса. На воскресенье, 7 июня, он равен 0,95.
6 июня он составлял 0,93.
Роста заболеваемости в Брянской области не фиксируют. Наоборот, число заболевших уменьшается. Растет количество выздоровевших. Так, на 7 июня заболевших 95, а выздоровевших - 99.
Напомним, коэффициент является одним из важных показателей эпидемиологической стабильности региона. Для снятия ограничений он должен быть меньше единицы около 10 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU