В Брянской области коронавирусом заболели еще 95 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:06:01+03:00

На Брянщине провели 53,6 тысячи тестов, а за последние 24 часа - более 1219 исследований. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 7 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 7 июня 2020 года выявили 95 новых случаев коронавируса. Такую информацию приводит оперативный штаб.

Всего в области лабораторно подтверждено 4364 случая заражения коронавирусной инфекцией. В том числе у 8 иногородних.

Число выздоровевших превысило число заболевших. Диагноз COVID-19 сняли у 99 пациентов. Всего с начала эпидемии вылечились уже 2917 брянцев. Это больше 60% от всех случаев.

Летальных исходов в регионе нет.

На Брянщине провели 53,6 тысячи тестов, а за последние 24 часа - более 1219 исследований.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU