В Брянской области коронавирусом заболели еще 95 человек
В Брянской области 7 июня 2020 года выявили 95 новых случаев коронавируса. Такую информацию приводит оперативный штаб.
Всего в области лабораторно подтверждено 4364 случая заражения коронавирусной инфекцией. В том числе у 8 иногородних.
Число выздоровевших превысило число заболевших. Диагноз COVID-19 сняли у 99 пациентов. Всего с начала эпидемии вылечились уже 2917 брянцев. Это больше 60% от всех случаев.
Летальных исходов в регионе нет.
На Брянщине провели 53,6 тысячи тестов, а за последние 24 часа - более 1219 исследований.
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ИСТОЧНИК KP.RU