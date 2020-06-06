Жители Клинцов опасаются разрушения исторического здания техникума
Жители Клинцов взволнованы предстоящим ремонтом в здании техникума, в котором учился Г.Н. Скоробогатый. В доме на улице Пушкина собираются открыть "Кванториум".
Дому № 24 по улице Пушкина был присвоен статус объекта культурного наследия. Клинчане боятся, что памятник после работ будет утрачен.
В департаменте образования пообещали сохранить исторический фасад и лестницу. Однако это противоречит представленному проекту.
Местные активисты подали запрос в региональное управление по охране о том, действительно ли здание техникума еще является объектом культурного наследия. Ведь в таком случае менять облик дома будет нельзя.
Фото: vk.com, Алина Коленченко
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ИСТОЧНИК KP.RU