2020-06-06T22:46:45+03:00
Звезды

Жители Клинцов опасаются разрушения исторического здания техникума

Активисты направили запрос в региональное управление по охране
Максим Рябцев
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Фото: vk.com, Алина КоленченкоФото: vk.com, Алина Коленченко
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Жители Клинцов взволнованы предстоящим ремонтом в здании техникума, в котором учился Г.Н. Скоробогатый. В доме на улице Пушкина собираются открыть "Кванториум".

Дому № 24 по улице Пушкина был присвоен статус объекта культурного наследия. Клинчане боятся, что памятник после работ будет утрачен.

В департаменте образования пообещали сохранить исторический фасад и лестницу. Однако это противоречит представленному проекту.

Местные активисты подали запрос в региональное управление по охране о том, действительно ли здание техникума еще является объектом культурного наследия. Ведь в таком случае менять облик дома будет нельзя.

Фото: vk.com, Алина Коленченко

Фото: vk.com, Алина Коленченко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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