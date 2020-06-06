На брянскую чиновницу завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки
В Брянске на сотрудницу комитета по делам молодежи, семьи, материнства завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки. Начальницу группы опеки и попечительства обвиняют в халатности.
- По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска должностному лицу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, маленькую девочку забрали из приемной семьи 31 мая. Запертого в кладовке ребенка нашел сосед. Опекуна арестовали. На женщину завели уголовное дело по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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ИСТОЧНИК KP.RU