На брянскую чиновницу завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:36:45+03:00

Начальницу группы опеки и попечительства обвиняют в халатности. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Начальнику группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства предъявили обвинение

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В Брянске на сотрудницу комитета по делам молодежи, семьи, материнства завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки. Начальницу группы опеки и попечительства обвиняют в халатности.

- По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска должностному лицу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, маленькую девочку забрали из приемной семьи 31 мая. Запертого в кладовке ребенка нашел сосед. Опекуна арестовали. На женщину завели уголовное дело по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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ИСТОЧНИК KP.RU