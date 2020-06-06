В Брянске разгорается спор из-за зарплат санитаркам в горбольнице №1
В Брянской городской больнице №1 разгорается спор из-за зарплат санитаркам.
На днях сотрудники медучреждения написали коллективное обращение, в котором пожаловались на отсутствие «коронавирусных» выплат.
Как рассказал тогда главный врач больницы Константин Воронцов, медучреждение занималось экстренными операциями. Здесь не оказывали помощь коронавирусным пациентам, поэтому федеральные и областные выплаты не положены. Но, по словам медика, надбавки работники получили по внутреннему приказу. А санитаркам начислили зарплаты от 47 до 62 тысячи рублей.
Но такое заявление крайне удивило самих медработников. Изданию "Брянский объектив" они представили свои квитки, в которых таких зарплат нет.
По словам работниц, получить большую прибавку к зарплате удалось лишь тем, кто трудился на 1,5 или 2 ставки.
Так, по словам работниц, выглядят из зарплаты. Фото: "Брянский объектив"
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ИСТОЧНИК KP.RU