Главный следователь страны Александр Бастрыкин выразил соболезнования семье брянского волонтера

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:46:34+03:00

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Главный следователь страны Александр Бастрыкин выразил соболезнования семье Дмитрия Полякова. Молодой человек ушел из жизни 5 июня после продолжительной болезни.

- Не стало настоящего гражданина с большой буквы, молодого человека с благородным сердцем и невероятной внутренней силой, - говорит председатель Следственного комитета. - Он безвременно ушел из жизни, успев совершить немало достойных, поистине мужских поступков за столь короткий период, и посвятил большую ее главу волонтерской деятельности.Приношу глубокие соболезнования от себя лично и от лица наших сотрудников родным и близким Дмитрия Полякова. Его самоотверженность, мужество и жизнь в нескончаемой борьбе станут высоким нравственным ориентиром для молодых ребят, наших кадет и офицеров СК России.

Напомним, в прошлом году 20-летнего Дмитрия Полякова по решению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина наградили ведомственной медалью «За содействие».

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ИСТОЧНИК KP.RU