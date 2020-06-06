Брянская область вошла в пятерку лидеров по работе кардиологов
Брянская область вошла в топ-5 регионов по работе кардиологов. Наш регион находится в числе лидеров по количеству таких операций, как стентирование и коронарография.
Об этом говорили на заседании координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц в правительстве.
По данным специалистов, болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин смерти в регионе.
Благодаря нацпроекту, в регионе удалось открыть сосудистые центры и закупить высокотехнологичное оборудование. Также деньги выделяются и из областного бюджета. Так, только в прошлом году из казны региона потратили 300 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU