2020-06-06T15:16:15+03:00
Общество

Брянская область вошла в пятерку лидеров по работе кардиологов

Болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин смерти в регионе
Мария Дедкова
Поделиться:
Наш регион находится в числе лидеров по количеству таких операций, как стентирование и коронарография.Наш регион находится в числе лидеров по количеству таких операций, как стентирование и коронарография.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Брянская область вошла в топ-5 регионов по работе кардиологов. Наш регион находится в числе лидеров по количеству таких операций, как стентирование и коронарография.

Об этом говорили на заседании координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц в правительстве.

По данным специалистов, болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин смерти в регионе.

Благодаря нацпроекту, в регионе удалось открыть сосудистые центры и закупить высокотехнологичное оборудование. Также деньги выделяются и из областного бюджета. Так, только в прошлом году из казны региона потратили 300 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На брянскую чиновницу завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки
В Брянске разгорается спор из-за зарплат санитаркам в горбольнице №1
Главный следователь страны Александр Бастрыкин выразил соболезнования семье брянского волонтера
Брянская область вошла в пятерку лидеров по работе кардиологов
Еще 98 человек в Брянской области выздоровели
В Брянской области выявили 95 новых случаев коронавируса
Прокуратура разъяснила детали приговора брянскому блогеру
В Брянске скончался боровшийся с раком 21-летний волонтер
В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориальный комплекс
Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с станционными фруктами и овощами
В Выгоничском районе выпал град
На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей
ВТБ Лизинг в мае передал клиентам более 1,6 тысяч автомобилей
В Брянске на улице Советской высадят липы
В Брянске убрали свалку мусора возле дач
В Брянске отремонтировали половину улицы Фокина
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»