Еще 98 человек в Брянской области выздоровели
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 6 июня 2020 года составило 2818 человек. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений региона выписали 98 пациентов. Они смогли пройти курс лечения и полностью выздороветь после COVID-19, сообщает оперативный штаб области.
Тем не менее, за сутки подтвердили 95 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на Брянщине - 4269.
К счастью, суточный прирост новых инфицированных остается на одном и том же уровне в течение долгого времени.
Такая тенденция отмечается по всей стране. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уже потвердели, что Россия уже вышла на плато по коронавирусной инфекции. В скором времени кривая заболеваемости должна пойти на спад.
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ИСТОЧНИК KP.RU