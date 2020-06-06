Еще 98 человек в Брянской области выздоровели

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:51:52+03:00

К счастью, суточный прирост новых инфицированных остается на одном и том же уровне в течение долгого времени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 6 июня 2020 года составило 2818 человек. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений региона выписали 98 пациентов. Они смогли пройти курс лечения и полностью выздороветь после COVID-19, сообщает оперативный штаб области.

Тем не менее, за сутки подтвердили 95 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на Брянщине - 4269.

К счастью, суточный прирост новых инфицированных остается на одном и том же уровне в течение долгого времени.

Такая тенденция отмечается по всей стране. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уже потвердели, что Россия уже вышла на плато по коронавирусной инфекции. В скором времени кривая заболеваемости должна пойти на спад.

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ИСТОЧНИК KP.RU