В Брянской области выявили 95 новых случаев коронавируса

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:15:09+03:00

Теперь общее число заболевших составляет 4269 человек

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95 новых случаев коронавируса подтвердили в Брянской области 6 июня.

Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 4269 человек. Из них больше 60% уже победили болезнь. Новых выздоровлений за сутки – 98.

Больше всего новых случаев в Брянске, Брянском, Унечском и Погарском районах.

Количество проведенных тестов на коронавирус достигло 52362 (+1280).

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ИСТОЧНИК KP.RU