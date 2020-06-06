Прокуратура разъяснила детали приговора брянскому блогеру
5 июня Советский мировой суд вынесен приговор брянскому блогеру и его приятелю. Александра Коломейцева и Михаила Видулина признали виновными в побоях, нарушении неприкосновенности частной жизни и оскорблении представителя власти.
Суд установил, что в сентябре прошлого года активисты избили жителя Навли. Повод для ссоры был надуманным.
В октябре 2019-го Александр Коломейцев оскорбил в эфире своего канала высших должностных лиц Брянской области.
Кроме того, активист распространил в интернете сведения о частной жизни человека, составляющие его личную и семейную тайну.
Фигуранты дела вину не признали. На каждом судебном заседании устраивали балаган.
В прокуратуре уточнили детали приговора.
54-летний блогер получил 1 год и 3 месяца колонии-поселения и к штраф в 200 тысяч рублей.
Его 46-летнему приятелю суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров дал 2 года и 9 месяцев колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU