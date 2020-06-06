2020-06-06T10:07:56+03:00
Общество

В Брянске скончался боровшийся с раком 21-летний волонтер

Горожане выражают соболезнования родным и близким
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Белые Берега"Фото: vk.com, "Белые Берега"
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В Брянске скончался 21-летний волонтер Дмитрий Поляков. Молодой человек боролся с онкологией.

Горожане выражают соболезнования родным и близким парня. Напомним, Дмитрий Поляков помогал общественной организации «Белые Берега» и ее подразделению «АнтиБра». Молодой человек боролся с браконьерством на местном озере. А также вместе с отрядом «Лиза Алерт» занимался поиском пропавших детей.

В прошлом году парня по решению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина наградили ведомственной медалью «За содействие».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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