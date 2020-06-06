В Брянске скончался боровшийся с раком 21-летний волонтер
В Брянске скончался 21-летний волонтер Дмитрий Поляков. Молодой человек боролся с онкологией.
Горожане выражают соболезнования родным и близким парня. Напомним, Дмитрий Поляков помогал общественной организации «Белые Берега» и ее подразделению «АнтиБра». Молодой человек боролся с браконьерством на местном озере. А также вместе с отрядом «Лиза Алерт» занимался поиском пропавших детей.
В прошлом году парня по решению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина наградили ведомственной медалью «За содействие».
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU