Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с станционными фруктами и овощами

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:24:51+03:00

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Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с санкционными фруктами и овощами в Смоленской области. На российско-белорусском участке государственной границы усилили контроль за ввозимыми товарами.

Водители фур везли 260 тонн продукции. Это яблоки, персики, груши, апельсины, салат и лук-порей.

Документов на груз у них не было, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. Но половина продукции была промаркирована этикетками, на которых были указаны производители - страны, включенные в санкционные списки.

Шесть фур передали сотрудникам Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для уничтожения. Всех перевозчиков привлекли к административной отвественности.

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ИСТОЧНИК KP.RU