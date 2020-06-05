Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с станционными фруктами и овощами
Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с санкционными фруктами и овощами в Смоленской области. На российско-белорусском участке государственной границы усилили контроль за ввозимыми товарами.
Водители фур везли 260 тонн продукции. Это яблоки, персики, груши, апельсины, салат и лук-порей.
Документов на груз у них не было, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. Но половина продукции была промаркирована этикетками, на которых были указаны производители - страны, включенные в санкционные списки.
Шесть фур передали сотрудникам Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для уничтожения. Всех перевозчиков привлекли к административной отвественности.
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ИСТОЧНИК KP.RU