В Выгоничском районе выпал град
Фотографии трассы опубликовали в социальных сетях
Фото: "Подслушано Брянск".
Изменить размер текста:
В Выгоничском районе в пятницу, 5 июня, выпал град. Фотографии трассы, обочина которой засыпана крупным градом, опубликовали в социальных сетях. Автор снимка написал, что сделал его в районе выгоничского поселка Красный Рог.
Пользователи сняли видео сильного града также в соседнем Почепском районе.
Синоптики прогнозировали неблагоприятную погоду в Брянской области на 5 июня. Местами обещали ливень и град.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU