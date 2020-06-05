В Выгоничском районе выпал град

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:45:26+03:00

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В Выгоничском районе в пятницу, 5 июня, выпал град. Фотографии трассы, обочина которой засыпана крупным градом, опубликовали в социальных сетях. Автор снимка написал, что сделал его в районе выгоничского поселка Красный Рог.

Пользователи сняли видео сильного града также в соседнем Почепском районе.

Синоптики прогнозировали неблагоприятную погоду в Брянской области на 5 июня. Местами обещали ливень и град.

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ИСТОЧНИК KP.RU