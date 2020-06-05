2020-06-05T17:02:25+03:00
Общество

На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей

Для этого будут использовать скрытые патрули
Марина АНТОНОВА
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На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей с помощью скрытых патрулей. На выходных, 6 и 7 июня, автоинспекторы будут обращать внимание на пьяных автомобилистов и тех, кого лишили водительских прав.

8 июня пройдет профилактическая операция, направленная на уменьшение количества ДТП с пешеходами. А также снижение тяжести их последствий в темное время суток.

С 9 по 10 июня сотрудники ГИБДД будут ловить нарушителей среди мотоциклистов и водителей других видов двухколесного транспорта, сообщают в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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