На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей
На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей с помощью скрытых патрулей. На выходных, 6 и 7 июня, автоинспекторы будут обращать внимание на пьяных автомобилистов и тех, кого лишили водительских прав.
8 июня пройдет профилактическая операция, направленная на уменьшение количества ДТП с пешеходами. А также снижение тяжести их последствий в темное время суток.
С 9 по 10 июня сотрудники ГИБДД будут ловить нарушителей среди мотоциклистов и водителей других видов двухколесного транспорта, сообщают в областной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU