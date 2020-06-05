В Брянске на улице Советской высадят липы

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:32:26+03:00

Несколько деревьев там уже посадили

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В Брянске на новой дороге на улице Советской высадят липы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Этой весной там уже высадили несколько первых деревьев.

Месяц назад новые саженцы появились вдоль проспекта Московского в Фокинском районе. Всего высадили 225 молодых лип, кленов, сосен и берез. Большую часть - вдоль проспекта, а также около новой детской поликлиники на улице Менжинского.

- На аллее рядом с Литием высадили около 40 саженцев остролистных кленов и лип, - говорят в мэрии. - Сейчас за молодыми деревьями ухаживают сотрудники городского дорожного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU