В Брянске на улице Советской высадят липы
В Брянске на новой дороге на улице Советской высадят липы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Этой весной там уже высадили несколько первых деревьев.
Месяц назад новые саженцы появились вдоль проспекта Московского в Фокинском районе. Всего высадили 225 молодых лип, кленов, сосен и берез. Большую часть - вдоль проспекта, а также около новой детской поликлиники на улице Менжинского.
- На аллее рядом с Литием высадили около 40 саженцев остролистных кленов и лип, - говорят в мэрии. - Сейчас за молодыми деревьями ухаживают сотрудники городского дорожного управления.
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ИСТОЧНИК KP.RU