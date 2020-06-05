2020-06-05T16:32:26+03:00
Общество

В Брянске на улице Советской высадят липы

Несколько деревьев там уже посадили
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В Брянске на новой дороге на улице Советской высадят липы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Этой весной там уже высадили несколько первых деревьев.

Месяц назад новые саженцы появились вдоль проспекта Московского в Фокинском районе. Всего высадили 225 молодых лип, кленов, сосен и берез. Большую часть - вдоль проспекта, а также около новой детской поликлиники на улице Менжинского.

- На аллее рядом с Литием высадили около 40 саженцев остролистных кленов и лип, - говорят в мэрии. - Сейчас за молодыми деревьями ухаживают сотрудники городского дорожного управления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей
ВТБ Лизинг в мае передал клиентам более 1,6 тысяч автомобилей
В Брянске на улице Советской высадят липы
В Брянске убрали свалку мусора возле дач
В Брянске отремонтировали половину улицы Фокина
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
В Клинцах детский технопарк откроют в историческом здании
Стекляннорадицкой библиотеке присвоили имя Валентина Динабургского
В Брянске Александра Коломейцева отправили на год и три месяца в колонию
19-летний брянец продал автомобилисту поддельный страховой полис
ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами
Истощенная семилетняя девочка прибавила килограмм в весе
В Брянске задержали предполагаемого убийцу собственной матери
В Брянске три дня будут ловить пьяных водителей
В Брянске сторонники Коломейцев пришли поддержать его к зданию суда
ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля
В Злынковском районе поймали 16 иностранцев, которые направлялись на заработки в Москву
Брянскую управляющую компанию признали банкротом
Украинку осудили за продажу наркотиков в Брянске
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
В Брянске на улице 3-го Интернационала вырубили деревья
Двое жителей Брянска шантажировали знакомого интимными видео
Борис Пайкин поможет домохозяйкам
В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 4174 человек
Трехлетняя приемная девочка в брянской семье умерла от рака
Ремонт ДК БМЗ в Брянске завершат к сентябрю