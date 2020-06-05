В Брянске убрали свалку мусора возле дач

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:17:16+03:00

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В Фокинском районе Брянска убрали свалку мусора возле дач. Отходы сюда приносят владельцы домов и участков сразу пяти садовых обществ - «Богатырь», «Дормаш 4», «Спартан», «Швейник» и «Октябрьское».

Свалка занимала площадь 50 квадратных метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С представителями садовых обществ договорились, что до 15 июня они проведут собрания и заключат договор на вывоз мусора. Но региональный оператор убрал незаконную свалку еще до того, как был подписан договор.

Неделю назад мусор убрали у дома №4 на улице Привокзальной в поселке Белые Берега. Свалку пришлось разгребать с помощью трактора.

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ИСТОЧНИК KP.RU