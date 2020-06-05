В Брянске отремонтировали половину улицы Фокина
В Брянске наполовину отремонтировали улицу Фокина. Ее разделили на два участка: от улицы Калинина до проспекта Ленина и от проспекта до улицы Крахмалева. На первом работы уже завершили, сейчас ремонтируют второй.
На части улицы сняли старый асфальт, на остановках оборудуют заездные карманы для общественного транспорта. В районе роддома №2 меняют плиты перекрытия канализационных колодцев. Всего их придется заменить около ста.
На улице меняют освещение. Здесь установили 130 новых светильников, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
На Фокина отремонтируют и построят новые тротуары. Ближе к центру они будут выложены плиткой, в частном секторе - заасфальтированы.
Протяженность улицы - 3,1 километр. На ее ремонт потратят около 78 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU