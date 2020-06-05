В Клинцах детский технопарк откроют в историческом здании
В брянском городе Клинцы детский технопарк "Кванториум" откроют в историческом здании на улице Пушкина. До этого здесь располагался Клинцовский текстильный техникум.
Фасад здания, которое не является памятником архитектуры, обещают сохранить в первоначальном виде. А вот внутри помещения превратят в более современные. Строители заменят все коммуникации. Свой облик сохранит старинная лестница, сообщает "РИА Стрела".
Контракт с подрядчиком заключили неделю назад. Сейчас в здании ведут подготовительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU