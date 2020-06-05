Стекляннорадицкой библиотеке присвоили имя Валентина Динабургского

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:44:50+03:00

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Стекляннорадицкой поселенческой библиотеке присвоили имя писателя и фронтовика Валентина Динабургского. Решение приняли в мае на заседании Брянского районного Совета народных депутатов.

Валентин Давыдович был Почетным гражданином Стекляннорадицкого сельского поселения и Почетным гражданином Брянского района.

В 1935 году семья Динабургского переехала в поселок Орловские Дворики. Валентин Давыдович учился в Стеклянно-Радицкой школе, затем в поселке Цементный (сейчас город Фокино). С 1939 года стал студентом Карачижско-Крыловского лесохозяйственного техникума. С третьего курса его призвали в действующую армию.

Валентин Динабургский – автор около четырех десятков поэтических и прозаических книг. Валентина Давыдовича помнят как создателя парка-музея имени Алексея Толстого в Брянске. Он руководил им четверть века. Кстати, 3 июня парку Толстого исполнилось 84 года со дня основания.

Валентин Динабургский ушел из жизни 17 февраля 2018 года. Ему было 95 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU