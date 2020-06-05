2020-06-05T15:41:59+03:00
Происшествия

В Брянске Александра Коломейцева отправили на год и три месяца в колонию

Приговор пока не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Комсомольский прожектор".Фото: "Комсомольский прожектор".
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В Брянске бизнесмена и блогера Александра Коломецева отправили на год и три месяца в колонию-поселение. Такой приговор ему вынесли в Советском районном суде в пятницу, 5 июня. Он пока не вступил в законную силу. У бизнесмена есть время подать апелляцию.

Напомним, скандального блогера обвиняли по нескольким уголовным делам. В том числе, и по статье "Оскорбление представителя власти".

Сторонники блогера собрались в пятницу перед зданием мирового участка суда, где проходило последнее заседание. Поддержать Коломейцева пришло около 70 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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