В Брянске Александра Коломейцева отправили на год и три месяца в колонию
В Брянске бизнесмена и блогера Александра Коломецева отправили на год и три месяца в колонию-поселение. Такой приговор ему вынесли в Советском районном суде в пятницу, 5 июня. Он пока не вступил в законную силу. У бизнесмена есть время подать апелляцию.
Напомним, скандального блогера обвиняли по нескольким уголовным делам. В том числе, и по статье "Оскорбление представителя власти".
Сторонники блогера собрались в пятницу перед зданием мирового участка суда, где проходило последнее заседание. Поддержать Коломейцева пришло около 70 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU