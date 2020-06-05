19-летний брянец продал автомобилисту поддельный страховой полис

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:38:21+03:00

Молодого человека будут судить за мошенничество

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19-летнего жителя Жуковского района подозревают в мошенничестве. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, он продал автомобилисту поддельный страховой полис за восемь тысяч рублей. Контакты страхового агента 43-летнему мужчине дала случайная знакомая. Он рассчитывал быстро и с большой скидкой сделать страховку на машину.

Он отправил копии документов и перевел деньги на указанный счет. Вскоре получил готовый полис. Только через несколько месяцев он узнал, что страховка поддельная. Водителя остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.

- Молодому человеку предъявили обвинение в мошенничестве, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он уже возместил причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU