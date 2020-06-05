2020-06-05T14:16:58+03:00
Общество

Истощенная семилетняя девочка прибавила килограмм в весе

Теперь ребенок весит 10 килограммов, как годовалый малыш
Марина АНТОНОВА
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Фото: Инна Мухина.Фото: Инна Мухина.
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Истощенная семилетняя Ирина прибавила в весе один килограмм. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Брянской области Инна Мухина, которая навестила малышку в больнице. Получается, девочка весит теперь 10 килограммов.

- Ириша крепнет, принимает положение стоя, старается самостоятельно поднимать свое тело, - написала Инна Николаевна в социальных сетях. - Нашу девчушку высаживают на горшочек, приучают держать питьевую кружечку.

По словам омбудсмена, Ирина - ласковый ребенок, с удовольствием принимает трепетное прикосновение.

Следователи подарили девочке телевизор. Она смотрела мультфильмы.

Напомним, истощенного ребенка забрали из приемной семьи 31 мая. Опекуна арестовали. На женщину завели уголовное дело по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Уголовное дело такое завели по статье "Халатность". В ней подозревают сотрудников органов опеки и попечительства. Дело на контроле у уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она предложила президенту реформировать органы опеки в России. А также - у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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