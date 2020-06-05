2020-06-05T13:49:47+03:00
Происшествия

В Брянске задержали предполагаемого убийцу собственной матери

42-летнему сыну предъявили обвинение в убийстве
Марина АНТОНОВА
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Подозреваемого просят заключить под стражу.Подозреваемого просят заключить под стражу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске задержали предполагаемого убийцу собственной матери. Тело 68-летней женщины нашли в пять часов утра 4 июня в частном доме в поселке Белые Берега. У нее было перерезано горло.

- По признакам преступления следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По подозрению в его совершении задержали 42-летнего сына пенсионерки.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.

Задержанному предъявили обвинение. Правоохранители просят заключить подозреваемого под стражу. Меру пресечения ему изберут в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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