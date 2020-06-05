5 Июнь 2020 2020-06-05T13:49:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске задержали предполагаемого убийцу собственной матери. Тело 68-летней женщины нашли в пять часов утра 4 июня в частном доме в поселке Белые Берега. У нее было перерезано горло.

- По признакам преступления следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По подозрению в его совершении задержали 42-летнего сына пенсионерки.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.

Задержанному предъявили обвинение. Правоохранители просят заключить подозреваемого под стражу. Меру пресечения ему изберут в суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU