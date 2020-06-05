В Брянске три дня будут ловить пьяных водителей

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:31:57+03:00

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В Брянске три дня с 5 по 7 июня будут ловить пьяных водителей. В городе пройдет профилактическая операция.

В пятницу с 21.30 до 22.00 проведут сплошные проверки автомобилистов. Сотрудники ГИБДД будут дежурить на улице Калинина в районе Набережной. На следующий день 6 июня в то же время сплошные проверки пройдут на проспекте Станке Димитрова у магазина "Автопрестиж".

В Госавтоинспекции сообщают, что за пять месяцев с начала года в Брянске по вине пьяных водителей случилось 68 автоаварий. семь из них - с пострадавшими. Травмы получили 12 человек. К счастью, в них никто не погиб. Все ДТП с пострадавшими случились в Советском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU