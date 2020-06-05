В Брянске сторонники Коломейцев пришли поддержать его к зданию суда

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:20:36+03:00

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В Брянске сторонники Александра Коломейцев пришли поддержать его к зданию мирового суда в Советском районе. В пятницу, 5 июня, скандальному блогеру и бизнесмену вынесут приговор по уголовному делу.

На улице Красноармейской собралось около 70 человек, сообщают в группе "Комсомольский прожектор" в социальных сетях. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, накануне сторонники блогера "штурмовали" здание областного правительства. Они требовали от губернатора ответа: чем же его оскорбил Коломейцев. Но главу региона они так и не дождались.

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ИСТОЧНИК KP.RU