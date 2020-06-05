2020-06-05T12:53:53+03:00
Общество

В Злынковском районе поймали 16 иностранцев, которые направлялись на заработки в Москву

Из-за коронавируса границы между странами закрыты
Марина АНТОНОВА
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За неделю на участке задержали 70 нарушителей.За неделю на участке задержали 70 нарушителей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Злынсковском районе 3 июня поймали 16 иностранцев, которые направлялись из Белоруссии в Россию на заработки. Задержанные признались, что ехали в Москву.

- После выяснения всех обстоятельств иностранцев привлекли к административной ответственности, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. - И вернули на территорию соседнего государства.

Кстати, за неделю на брянском участке российско-белорусской границы задержали 70 нарушителей. Пограничники напоминают, что границы между странами закрыты из-за эпидемии коронавируса. Ограничения не действуют только на некоторые категории работников.

За консультацией о пересечении границ можно обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Брянской области по телефону 8(4832) 72-26-10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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