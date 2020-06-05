2020-06-05T12:29:53+03:00
Происшествия

Украинку осудили за продажу наркотиков в Брянске

23-летнюю девушку приговорили к девяти годам колонии
Марина АНТОНОВА
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23-летнюю гражданку Украины приговорили к девяти годам колонии за распространение наркотиков в Брянске. осуждённая попыталась обжаловать вердикт, но апелляцию не удовлетворили. Приговор уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в мае прошлого года девушка согласилась распространять наркотики в нашем городе. За работу она получила 100 тысяч рублей в месяц. С работодателем она списывалась в мессенджере. Она получила информацию о закладке оптовой партии наркотиков, потом расфасовывала их и делала тайники для непосредственных потребителей.

5 августа прошлого года девушку задержали в лесу недалеко от мясокомбината в Фокинском районе. Выяснилось, что с мая по август она продала не меньше 2,4 грамма наркотиков, в том числе "солей" и гашиша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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