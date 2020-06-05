2020-06-05T12:12:42+03:00
Общество

В Брянске на улице 3-го Интернационала вырубили деревья

На остановках будут делать звездные карманы для общественного транспорта
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянская улица".Фото: "Брянская улица".
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В Бежицком районе Брянска на улице 3-го Интернационала вырубили деревья. На остановках будут делать заездные карманы для общественного транспорта.

Улицы вошла в нацпроект по ремонту дорог. По информации Брянской городской администрации, на работы выделили 42 миллиона рублей. На 3-го Интернационала заменят освещение, уложат новый асфальт, отремонтируют тротуары.

- Сейчас к ремонту дорог предъявляются новые требования, - говорят в мэрии. - Машин в Брянске стало больше. Чтобы не было пробок, заездные карманы необходимы. Для этого приходится рубить деревья.

Напомним, похожая вырубка прошла на улице Фокина в Советском районе. А вот многие деревья на улице Ульянова, похоже, удасться сохранить. В проект обещали внести изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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