Двое жителей Брянска шантажировали знакомого интимными видео
Двое неработающих жителей Брянска шантажировали знакомого интимными видео. Они грозились опубликовать записи в интернете. Чтобы этого не случилось, они требовали деньги.
Потерпевший 25 февраля передал им 135 тысяч рублей. Но 6 марта один из злоумышленников вновь потребовал деньги. После этого он обещал удалить записи навсегда.
Вымогатель получил мобильный телефон, купленный в кредит за 111 тысяч рублей. Но при передаче телефона его задержали правоохранители.
21-летнему и 22-летнему вымогателям грозит до семи лет колонии, сообщают пресс-службе прокуратуры Брянской области. Уголовное дело будет рассматривать Жуковский районный суд, так как потерпевший - житель Жуковки.
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ИСТОЧНИК KP.RU