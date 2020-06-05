Двое жителей Брянска шантажировали знакомого интимными видео

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:47:14+03:00

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Двое неработающих жителей Брянска шантажировали знакомого интимными видео. Они грозились опубликовать записи в интернете. Чтобы этого не случилось, они требовали деньги.

Потерпевший 25 февраля передал им 135 тысяч рублей. Но 6 марта один из злоумышленников вновь потребовал деньги. После этого он обещал удалить записи навсегда.

Вымогатель получил мобильный телефон, купленный в кредит за 111 тысяч рублей. Но при передаче телефона его задержали правоохранители.

21-летнему и 22-летнему вымогателям грозит до семи лет колонии, сообщают пресс-службе прокуратуры Брянской области. Уголовное дело будет рассматривать Жуковский районный суд, так как потерпевший - житель Жуковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU