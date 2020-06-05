2020-06-05T10:42:30+03:00
Общество

В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 4174 человек

За сутки диагноз подтвердили у 96 брянцев
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 5 июня число заболевших коронавирусом выросло до 4174 человек. За сутки диагноз подтвердили у 96 человек. Коэффициент распространения коронавируса остался примерно на уровне прошлых суток. Он равен 0,92.

За последние 24 часа из больниц выписали 97 человек. Общее число тех, кто поборол инфекцию - 2720 брянцев.

На 5 июня ни одной новой смерти от коронавируса не зарегистрировали.

За сутки в регионе провели 1444 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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