В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 4174 человек
В Брянской области 5 июня число заболевших коронавирусом выросло до 4174 человек. За сутки диагноз подтвердили у 96 человек. Коэффициент распространения коронавируса остался примерно на уровне прошлых суток. Он равен 0,92.
За последние 24 часа из больниц выписали 97 человек. Общее число тех, кто поборол инфекцию - 2720 брянцев.
На 5 июня ни одной новой смерти от коронавируса не зарегистрировали.
За сутки в регионе провели 1444 тестов на коронавирус.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»