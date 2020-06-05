5 Июнь 2020 2020-06-05T10:32:08+03:00

Диагноз поставили в прошлом году

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Трехлетняя приемная девочка в брянской семье умерла от рака. Стали известны подробности трагедии.

Ребенок родился в 2017 году. По документам она была сиротой: единственный родитель, мать, умерла. Девочку взяли под опеку.

Диагноз "онкология" ей поставили в прошлом году, сообщает "Брянск.Today". Ребенка возили в Москву на лечение. Но безуспешно.

Последнее время ребенок находился в Карачаевском районе. Здесь есть специализированный дом ребенка, где оказывают паллиативную помощь для самых маленьких деток.

Девочка умерла 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU