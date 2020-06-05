2020-06-05T09:32:55+03:00
Общество

Из-за коронавируса работу потеряли 3308 брянцев

На биржу труда при этом стали 18,5 тысячи человек
Марина АНТОНОВА
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На данный момент в регионе 8490 вакансий.На данный момент в регионе 8490 вакансий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за эпидемии коронавируса работу потеряли 3308 брянцев. При этом на биржу труда стали 18,5 тысячи человек.

По словам брянского губернатора, 82 процента из них либо не работали, либо получали "серую" зарплату. На данный момент в регионе 8490 вакансий.

Такие цифры озвучил глава региона на онлайн-совещании секретарей региональных отделений партии «Единая Россия» 3 июня, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, на 1 марта в Брянской области было зарегистрировано 4,5 тысячи безработных. Всем, кто стал на биржу после этой даты, положена максимальное пособие по безработице - 12 тысяч 130 рублей. Правда, в центре занятости не успевают обрабатывать все заявления и деньги поступают с задержкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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