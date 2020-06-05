В Брянске сообщили о смерти 3-летней приемной девочки

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:15:52+03:00

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В Брянске сообщили о смерти трехлетней девочки в приемной семье. Трагедия случилась еще 1 мая. Но о ней стало известно только сейчас.

Семья жила в Бежицком районе Брянска, сообщает "Городской". Что случилось с приемной девочкой, журналисты не уточняют.

О смерти приемного ребенка вспомнили после того, как узнали историю семилетней девочки, которую приемная мать морила голодом. Детский омбудсмен Анна Кузнецова контролирует ситуацию.

- Ощущение, что ребенок после того как его шесть лет назад передали в приемную семью, просто стал невидимым для системы, - говорит уполномоченный. - И снова налицо результат бездействия органов системы профилактики, которая не сработала, вовремя не заметила этого ребенка – девочка истощена, никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком. Ребенок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретенные последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка.

На встрече с президентом Анна Кузнецова предложила реформировать органы опеки и попечительства. За 2019 год жалобы на непрофессиональную и несвоевременную работу поступают со всей страны. Их количество выросло на 22,9 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU