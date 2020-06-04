В Брянской области из-за дождей из берегов может выйти Болва

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:55:43+03:00

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В Брянской области из-за сильных дождей из берегов может выйти река Болва. Это грозит потоплением населенных пунктов в Дятьковском районе, городу Фокино и Бежицкому району Брянска, в том числе поселку Радица-Крыловка.

Повышение уровня воды отмечают на всех реках в регионе, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня погода не изменится. По области пройдут дожди, местами сильные.

Жителей затопляемых территорий просят соблюдать правила: очистить водосборные канавы у дома, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, освободить подвалы от вещей и продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU