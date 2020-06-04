В Брянске в суд направили дело подполковника Алексея Сабадашева
В Брянске завершилось расследование уголовного дело бывшего полицейского Алексея Сабадашева. Его обвиняют в получении крупной взятки.
По версии следствия, начальник следственного отдела договорился с фигурантом уголовного дела о прекращении преследования. За это он попросил пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
20 сентября прошлого года полицейский получил от обвиняемого часть взятки - 2 200 долларов США.
Остальные деньги предавались уже под контролем ФСБ.
К слову, по мнению следователей, часть денег предназначалась начальнику обвиняемого и оперуполномоченному.
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ИСТОЧНИК KP.RU