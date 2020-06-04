В Брянске в суд направили дело подполковника Алексея Сабадашева

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:55:05+03:00

20 сентября прошлого года полицейский получил от обвиняемого часть взятки - 2 200 долларов США. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Его обвиняют в получении взятки

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В Брянске завершилось расследование уголовного дело бывшего полицейского Алексея Сабадашева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, начальник следственного отдела договорился с фигурантом уголовного дела о прекращении преследования. За это он попросил пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

20 сентября прошлого года полицейский получил от обвиняемого часть взятки - 2 200 долларов США.

Остальные деньги предавались уже под контролем ФСБ.

К слову, по мнению следователей, часть денег предназначалась начальнику обвиняемого и оперуполномоченному.

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ИСТОЧНИК KP.RU