Зарезавшая сына жительница Новозыбкова получила семь лет колонии

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:18:16+03:00

Приговор пока в законную силу не вступил

Изменить размер текста: A A

Жительнице Новозыбкова дали семь лет колонии за жесткое убийство сына.

Выяснилось, что 6 февраля 57-летняя женщина горожанка поссорилась со своим ребенком. Конфликт, как говорят в пресс-службе прокуратуры, возник из-за спиртного.

Во время ссоры мать ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU