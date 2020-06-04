Зарезавшая сына жительница Новозыбкова получила семь лет колонии
Приговор пока в законную силу не вступил
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Жительнице Новозыбкова дали семь лет колонии за жесткое убийство сына.
Выяснилось, что 6 февраля 57-летняя женщина горожанка поссорилась со своим ребенком. Конфликт, как говорят в пресс-службе прокуратуры, возник из-за спиртного.
Во время ссоры мать ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.
Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU