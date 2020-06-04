В Брянске прошла первая онлайн-свадьба

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на днях состоялась первая онлайн-свадьба. Молодожены и гости провели торжество у экранов компьютера.

Онлайн мероприятия вел ведущий, артисты также показали свои номера в общей видеоконференции. Угощения доставили курьеры.

Молодые поделились, что собирались устроить торжество в Москве. Но из-за эпидемии коронавируса это сделать не получилось. Невеста рассказала телеканалу "Брянская губерния", что все прошло хорошо, только не хватило живого общения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU