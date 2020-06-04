В Брянске прошла первая онлайн-свадьба
Молодожены и гости сидели возле мониторов
Фото: телеканал "Брянская губерния".
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В Брянске на днях состоялась первая онлайн-свадьба. Молодожены и гости провели торжество у экранов компьютера.
Онлайн мероприятия вел ведущий, артисты также показали свои номера в общей видеоконференции. Угощения доставили курьеры.
Молодые поделились, что собирались устроить торжество в Москве. Но из-за эпидемии коронавируса это сделать не получилось. Невеста рассказала телеканалу "Брянская губерния", что все прошло хорошо, только не хватило живого общения.
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ИСТОЧНИК KP.RU