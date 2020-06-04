В брянской колонии заработали фонтаны
В брянской колонии строгого режима №5 запустили фонтаны. Они находятся в исправительном учреждении строго режима.
- Монтаж оборудования трех фонтанов провели еще в прошлом году, - говорят в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Этой весной осужденные при содействии тыловой службы учреждения почистили чашу и проверили гидроизоляцию, а также провели пробные запуски.
В композиции присутствуют декоративные арки и фонари, имитация искусственного камня и зеленые насаждения. Красоту поддерживают рабочие строительной бригады.
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ИСТОЧНИК KP.RU