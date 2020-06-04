В Брянске Литейный мост готов на 60 процентов

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе продолжается строительство Литейного моста. Здесь завершили монтаж балок на 2 пролетах из 11.

После укладки, идет процесс омоноличивания. Пока эти работы идут по графику.

Также на Литейном мосту усилена работа по формированию подходов к нему. Строители отсыпают щебень со стороны Бежицкого района.

В основании моста полностью готовы 9 опор из 12. Рабочие приступили к возведению двух русловых опор из трех планируемых, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На данный момент объект готов почти на 60%.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU