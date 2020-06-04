В Брянске Литейный мост готов на 60 процентов
В Бежицком районе продолжается строительство Литейного моста. Здесь завершили монтаж балок на 2 пролетах из 11.
После укладки, идет процесс омоноличивания. Пока эти работы идут по графику.
Также на Литейном мосту усилена работа по формированию подходов к нему. Строители отсыпают щебень со стороны Бежицкого района.
В основании моста полностью готовы 9 опор из 12. Рабочие приступили к возведению двух русловых опор из трех планируемых, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На данный момент объект готов почти на 60%.
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ИСТОЧНИК KP.RU