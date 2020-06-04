2020-06-04T14:52:43+03:00
Общество

В Брянске Литейный мост готов на 60 процентов

Работы на объекте продолжаются
Мария Дедкова
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Работы идут по графику.Работы идут по графику.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе продолжается строительство Литейного моста. Здесь завершили монтаж балок на 2 пролетах из 11.

После укладки, идет процесс омоноличивания. Пока эти работы идут по графику.

Также на Литейном мосту усилена работа по формированию подходов к нему. Строители отсыпают щебень со стороны Бежицкого района.

В основании моста полностью готовы 9 опор из 12. Рабочие приступили к возведению двух русловых опор из трех планируемых, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На данный момент объект готов почти на 60%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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