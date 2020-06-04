Изъятая из брянской приемной семьи девочка весила девять килограммов

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Изъятая из брянской приемной семьи девочка весила всего девять килограммов. Сейчас за малышкой ухаживают медики из Брянской областной детской больницы. У ребенка диагностировали истощение и последствия обморожения, сообщили Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, девочку, сидевшую запертой в кладовке, нашел сосед злополучной семьи.

За жестокое обращение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей будет отвечать приемная мать. Именно на нее был оформлен договор опеки. Женщину подозревают в истязании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По факту случившегося следователи завели уголовное дело. Матери грозит до семи лет колонии.

Остальных детей у горе-матери хотят забрать. Следователи ходатайствуют об аресте женщины. Меру пресечения изберут и ответственному должностному лицу органов опеки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU