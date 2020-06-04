В Брянской области раскрыли банду торговцев поддельными сигаретами

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:28:28+03:00

У злоумышленников был свой склад. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянской области раскрыли банду, которая специализировалась на незаконной продаже сигарет.

Полицейские провели 95 обысков, в которых изъяли порядка миллиона немаркированных упаковок табака.

Правоохранители нашли семь предполагаемых преступников.

- По версии следствия, злоумышленники с 2016 по 2020 год осуществляли лжетранзит продукции белорусских табачных фабрик по фиктивным договорам с иностранными организациями, зарегистрированными на подставных лиц, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Фактически фигуранты отгружали товар на склады в Брянской области, после чего реализовывали контрагентам на территории этого и других субъектов Российской Федерации.

Полицейские выяснили, что криминальная организация состояла из трех обособленных подразделений.

Правоохранители завели шесть уголовных дел.

Злоумышленников задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU